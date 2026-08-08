Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya? - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, başarısız olan futbolcuları Premier Lig'e transfer etmesi yönündeki önerilere, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım?" sözleriyle karşılık verdi.

Hull City ile 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselme başarısı yaşayan Acun Ilıcalı, YouTube'da Tandem Sports kanalına konuk oldu.

Programda kendisine yönelik transfer önerilerinden bahseden Ilıcalı, zaman zaman yapılan "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" yorumlarına tepki gösterdi.

Ilıcalı, "Bazen gülerek okuyorum. 'Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın.' Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. E bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR POUNDA HULL CITY'Yİ SATAR MISIN?"

Programda Melih Şendil, Ilıcalı'ya 1 milyar poundluk bir teklif gelmesi halinde Hull City'yi satıp satmayacağını da sordu. Ilıcalı, böyle bir teklife sıcak bakmayacağını belirtirken, rakamın rasyonel sınırların çok üzerine çıkması halinde durumun değişebileceğini söyledi.

"1,5 milyar... Aklın almayacağı bir şey verdi. O zaman satar mıyım..." diyen Ilıcalı, böyle bir teklifin normal şartlarla değerlendirilemeyecek bir durum olacağını ifade etti.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya? - Son Dakika
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