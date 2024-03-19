Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olayları siyasete alet etmek doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntülerin incelendiğini, mevzuatın gerekli cezaları öngördüğünü belirterek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un olduğunu ifade edip sahada şiddetin önlenmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu duyurdu.