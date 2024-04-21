Adalet Bakanlığı\'na bağlı kurumlar arası Zonguldak futbol turnuvası başladı

Spor

Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar arası Zonguldak futbol turnuvası Fener Sentetik Saha'da Zonguldak Hakimler ve Savcılar ile Kdz. Ereğli Avukatlar arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen futbol turnuvasının açılış maçına Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Baro Başkanı Türker Kapkaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile çok sayıda Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat ve adliye personeli ilgiyle izledi.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalar nefes kesen görüntülere sahne oldu. Turnuvanın açılış maçında Zonguldak Hakimler Savcılar takımın rakibi Kdz. Ereğli Avukatlar takımı oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Alaplı Adliyesi takımı Zonguldak Avukatları ile karşılaştı.

Yanı sıra fair play örneği hareketlerin de yer aldığı karşılaşmalarda heyecan bir an olsun düşmezken hukukçu sporcular rakip ağları havalandırmak için ter döktü.

Turnuvanın açılış maçında etkili olan yağmur yağışı heyecanı engelleyemezken Zonguldak Hakimler ve Savcılar Takımı rakibi Kdz. Ereğli Avukatları 6-4 yenerek turnuvanın ilk galibiyet alan takımı oldu. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Zonguldak Merkez Avukatları Alaplı Adliyesi ile karşılaştı. Temponun hiç düşmediği karşılaşmada Zonguldak Merkez Avukatları rakibi Alaplı Adliyesini 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Adalet Bakanlığı Kurumlar Arası Zonguldak Futbol Turnuvasının ikinci gününde ise Zonguldak Adliyespor ile Beycumaspor karşılaşması ile başlayacak ve Zonguldak Cezaevispor ile Devrek Açık Cezaevispor maçı ile tamamlanacak. - ZONGULDAK