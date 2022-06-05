Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu - Son Dakika
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Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu

05.06.2022 17:58
Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'ni 41 puanla lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor, Play-Off'u da başarılı bir şekilde tamamlayarak şampiyon bir şekilde Süper Amatöre yükseldi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'ni 41 puanla lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor, Play-Off'u da başarılı bir şekilde tamamlayarak şampiyon bir şekilde Süper Amatöre yükseldi.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'ni lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor, play-off engelini de aşarak şampiyonluğunu ilan etti. Süper Amatör Ligi'ne yükselen Adaletspor'un şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Altındağ tarafından törenle takıma taktim edildi. Play-Off'un son maçında DSİSpor ile karşı karşıya gelen Diyarbakır Adaletsporlu sporcular rakipleri karşısında 4 gollü bir galibiyet elde ederken, maç sonrası Adaletsporlu sporculardan Vedat Barlas saha içerisinde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Duygulu anların yaşandığı saha içerisinde yönetici ve sporcular bu duygu dolu anlara şahitlik etti.

Şampiyonluğun 9 aylık bir çalışmanın ve emeğin karşılığı olduğunu dile getiren Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, "22 Eylül 2021 tarihinde topbaşı yapan futbol kulübümüz yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın, bir emeğin karşılığı olarak Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bütün futbolcularımız yaklaşık 9 aylık süreç içerisinde hocalarımız ile birlikte, Adaletspor yönetimindeki arkadaşlarla birlikte kenetlenerek, başarının gelmesi için çaba sarf ettiler. Sonucunda da bunun meyvesini aldık güzel bir şampiyonluk kazandık" dedi.

Özkan, "Yeni sezonda Süper Amatör 'de mücadele edecek takımımızın yine başarılı olabilmesi için yönetimdeki arkadaşlarımız ve hocalarımız ile birlikte bu seneki şampiyonluğu getiren çalışmalarda gösterdiğimiz gayret ile tekrar sezon başında bir araya gelip oluşturacağımız projelerle, yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunup, başarılı bir sonuç elde etme gayreti içerisinde olacağız. Umuyoruz ki, bu şampiyonlukta sarf ettiğimiz emeği önümüzdeki senede tekrar edip güzel bir şampiyonluk daha kazanmayı düşünüyoruz. Şampiyonluğumuz, hocalarımıza, sporcularımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza ve tüm Adalet camiasına hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu
Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu
Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adaletspor ligini şampiyon bitirerek süper amatör yolunu tuttu - Son Dakika

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