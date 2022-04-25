Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta - Son Dakika
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Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta

25.04.2022 13:19
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet alarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet alarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

TFF Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, evinde Tarsus Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

6 maçtan 5 galibiyet alan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükselmek için Play Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Her iki takımın futbolcu kızlarının zor bir 90 dakika geçirdiğini belirten kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, maçların akşam saatlerinde oynanmasını istedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'da, maça gelerek kızlara destek verdi. - ADANA

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta

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Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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