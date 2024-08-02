Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Spor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın ülkenin en önemli spor şehirlerinden biri olacağını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında, Atakent Mahallesi'nde, Yüreğir Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleşti. Adana Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, çocukların ve gençlerin bir gün olimpiyat şampiyonu olup Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırabileceklerini kaydederek, "Çocuklarımızın yaz aylarında sokağın tehlikelerinden korunabilmesi, geleceğin şampiyonları olarak yetişebilmeleri için; bakanlığımız, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyemiz ile birlikte önemli işler yapıyoruz. Bu manada sporun ve sporcunun daima yanında olan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüreğir'de sporu geliştireceklerini kaydeden Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yüreğir'i inşallah sporun başkenti yapacağız. Çocuklarımızı tehlikelerden uzak tutacağız, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutacağız, onlara güzel tesisler yapacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, bu yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmıyor. Büyükşehir yanımızda. Yüreğir halkı bunu biliyor. Uyum içinde, birlikte, el ele, omuz omuza halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Atakent'teki coşku ve kalabalığın mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, açılışa kadınların yoğun katılımından da memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar, "Atakent Mahallesi'ne ciddi hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Burada kadınlarımızın mesleki eğitim alacakları ve kendi emeklerinin karşılığını alacakları, nitelikli iş gücünü sağlayan akademiyi hayata geçireceğiz. Ayrıca trafiği rahatlatacak, birkaç mahalleyi birbirine bağlayacak bir üst geçit ile yağmur suyu drenaj projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Sporu sevdiklerini ve önemsediklerini kaydeden Karalar, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sporla ilgili öncülük yapıyor. Burada bir kolektif çalışma var. İnşallah Adana ülkenin en önemli spor şehirlerinden biri olacak. Atakent Spor'dan Beşiktaş'a transfer olan sporcumuz var. Uluslararası alanda başarılı olan taekwondocular yetişiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' ve 'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyerek bizlere en güzel spor felsefesinin yolunu göstermiştir" diye konuştu.

Yüreğir'de, Yüreğir Belediyesi ile birlikte 4 bin çocuk ve gence güvenli alanda, işinin ehli spor eğitmenleriyle eğitim verileceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, hizmetin niteliğini ve niceliğini artırarak çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - ADANA