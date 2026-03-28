Adana'da Kürek Yarışları Başladı

28.03.2026 13:05
Adana'da 250 sporcunun katıldığı Kürek Türkiye Kupası devam ediyor. Final yarışları yarın yapılacak.

Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Seyhan Baraj Gölü'nde sürüyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 21 kulüpten 250 sporcu yer alıyor.

Takımlar, dün gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından final müsabakaları için kürek çekiyor.

Organizasyonun ikinci gününde, 23 yaş altı gençler ve büyüklerin yer aldığı 8 final yarışının yanı sıra para kürek ile master müsabakaları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başar, AA muhabirine, bu organizasyonla su yarışları sezonunu açtıklarını söyledi.

Adana'nın güzelliklerini yaşamak için geldiklerini belirten Başar, "Sporcularımız bundan 10 yıl önce burada yarışmıştı, tekrar Adana'da olmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımızı yetiştirerek dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında ülkelerini temsil etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Organizasyonda 23 yaş altı gençler tek çift kategorisinde birinci olan Cevdet Ege Mutlu, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Master kategorisinde üçüncü olan Büşra Öztekin de Adana'da yarışmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.

Şampiyona, yarın devam edecek final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
