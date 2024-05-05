Adana\'da Milli Takım Aday Adayı Kampı İçin Şampiyona Sonuçlandı

Spor

Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonun final maçları yapıldı.

Şampiyonada, 19 kulüpten 345 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından milli takım aday adayı kampına dahil edilecek sporcular belirlendi.

Şampiyonada ilk üç sırayı alan kulüpler şöyle:

17 yaş ve altı

Kızlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü

Erkekler: Derin Ege Spor Kulübü, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü

24 yaş altı

Kadınlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü

Erkekler: ODTÜ Spor Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü