Adana'da Tenis Türkiye Birinciliği Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Adana'da Tenis Türkiye Birinciliği Ödülleri Dağıtıldı

Adana\'da Tenis Türkiye Birinciliği Ödülleri Dağıtıldı
14.06.2026 15:53
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Adana'da düzenlenen Tenis Türkiye Birinciliği'nde dereceye girenler ödüllendirildi.

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Minikler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Tenis Federasyonun desteğiyle organize edilen ve 38 ilden 300 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın final maçları, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü kortlarında gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonucunda minik kızlarda Kocaeli Nesibe Aydın İlkokulu birinci, TED Adana Koleji Özel İlkokulu ikinci, Tekirdağ Mevlana İlkokulu üçüncü oldu.

İstanbul Özel Ataşehir Bahçeşehir Koleji İlkokulu'nun ilk sırayı aldığı minik erkeklerde ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli İlkokulu ikincilik, Mersin Özel Toros İlkokulu da üçüncülük elde etti.

Küçük kızlarda İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu birinci, İstanbul FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu ikinci, Tekirdağ Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu üçüncü, küçük erkeklerde İzmir Özel Çiğli Gökkuşağı Ortaokulu birinci, Tekirdağ Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu ikinci, Aydın Özel Nazilli Akademi Kültür Koleji Ortaokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Adana Valisi Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras verdi.

Vali Yavuz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin sporun birleştirici ruhunu Adana'da yaşadığını söyledi.

Sporcuları, aileleri ve antrenörleri, kentin "kültür elçileri" olarak gördüklerini dile getiren Yavuz, "Adana olarak inşallah dün olduğu gibi bugün ve yarın da hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara, farklı branşlarda ev sahipliği yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da sporcuların centilmenlik, dostluk ve kardeşlik ruhunu en güzel şekilde gösterdiğini belirterek, "Kortlara çıkan, o raketi eline alan her bir çocuğumuz bu turnuvanın şampiyonudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana'da Tenis Türkiye Birinciliği Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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