Adana Demirspor 0-0 Beraberlik, Öz Güven Artışı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor 0-0 Beraberlik, Öz Güven Artışı

Adana Demirspor teknik sorumlusu Damla, Kayserispor ile beraberliği öz güven artırıcı buldu.

02.11.2024 20:49
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, alınan bir puanın öz güvenleri açısından iyi olduğunu söyledi.

Damla, RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki 2 haftada da oyun anlamında topa sahip olan, pozisyon üreten, iyi oynayan bir Adana Demirspor olduğunu belirtti.

Takımın tecrübe, genç oyuncuların öz güven eksikliğinin olduğunu aktaran Damla, yaptıkları pozisyon hatalarının, duran toplarda zaman zaman pozisyon almadan kaynaklanan hataların kendilerine iyi oyun oynarken pahalıya patladığını dile getirdi.

Son haftalarda kalelerinde gördükleri gollerin birçoğunu duran toplardan yediklerini anımsatan Damla, şunları kaydetti:

"Bu hafta Kayserispor maçına hazırlanırken özellikle duran toplarla ilgili de çok çalıştık. Takım savunmasını bugün çok doğru yaptık, doğru durduk ve kaptığımız toplarla da geçişlerde iyi pozisyonlar ürettik. Gerçekten genç bir takımız, genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularım sahada inanılmaz özveriliydi ve inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Son dakikalarda geçişte de belki 3 puanı alabilirdik ama bir puan da öz güvenimiz açısından iyi oldu diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor 0-0 Beraberlik, Öz Güven Artışı - Son Dakika

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