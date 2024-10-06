Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Murat Altan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan
Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Bola, Zeki Yavru, Holse, Muja, Satka
Gol: Dk. 7 Yusuf Barası (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 25 Satka, Dk. 37 Zeki Yavru, Dk. 39 Van Drongelen (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
1. dakikada sağ kanattaki Salih Kavrazlı'nın pasıyla arka direkte topla buluşan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samsunspor ceza sahasında yaşanan karambolde Yusuf Barası yerde kalınca hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barası, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Gravillon'un uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor: 1 - 0 Samsunspor - Son Dakika
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