Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası - Son Dakika
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Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası

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TFF, Adana Demirspor'a ulusal lisans sürecinde eksiklik nedeniyle 3 puan silme cezası verdi.

06.12.2024 21:47
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı. Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

ADANA DEMİRSPOR'A 3 PUAN CEZASI

Buna göre verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig'den Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay kulüpleri 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, -1 puana geriledi.

Adana Demirspor\'a 3 puan silme cezası
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Burak Şan:
    şikebahçe de eksi puan almalı 23 6 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    ŞikeYapıbahçe de ceza almalı la 12 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    bu memlekette Adanalı yok mu be Ayıp be memleketin takımı dururken başka takımlar niye tutuyorsunuz 3 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ligi eksi puanla kapatır artık.adanada havalar da eksiyi görmesekde fikstürde görrüz 2 0 Yanıtla
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