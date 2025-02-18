Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-lacivertliler, kuvvet ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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