0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Ui-jo Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
7. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada Ui-jo Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-2
28. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
30. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Hakemler: Emre Kargın, Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası,
Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Ozan Demirbağ, Nourani, Arda Kurtulan
Teknik Direktör: Michael Valkanis
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Cordova, Ui-jo Hwang
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Rony Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Juan, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ui-jo Hwang (dk. 4, dk. 17)
Sarı kartlar: Augusto, Ui-jo (Alanyaspor) - ADANA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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