Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi

Adana Demirspor, Alanyaspor\'u 2-0 Yendi

Adana Demirspor, Alanyaspor'u Hwang'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar da görüldü.

22.09.2024 21:08
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0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Ui-jo Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Ui-jo Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 0-2

28. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

30. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Hakemler: Emre Kargın, Salih Mazlum, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev, Gravillon, Abdulsamet, Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası,

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Ozan Demirbağ, Nourani, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier, Augusto, Cordova, Ui-jo Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Serdar Dursun, Rony Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Juan, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ui-jo Hwang (dk. 4, dk. 17)

Sarı kartlar: Augusto, Ui-jo (Alanyaspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Alanyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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