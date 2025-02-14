Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 46 Vedat Karakuş), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 88 Osman Kaynak), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Aimbetov), Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Aksel Aktaş), Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Yusuf Barasi)
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Thalisson), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 63 Djenepo), Safuri (Dk. 83 Soner Dikmen), Van de Streek (Dk. 83 Townsend), Larsson, Samudio (Dk. 63 Gaich)
Goller: Dk. 28 Alioui (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 45 Larsson (Onvo Antalyaspor)
Kırmızı kart: Devre arasında Emre Belözoğlu (teknik direktör) (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Arda Okan Kurtulan, Dk. 81 Maestro, Dk. 89 Aimbetov, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesi) (Adana Demirspor), Dk. 27 Bünyamin Balcı, Dk. 30 Erdal Rakip, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 45+6 Van de Streek, Dk. 65 Djenepo, Dk. 83 Gaich (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
48. dakikada Van de Streek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Samudio'nun çalımının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
61. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Piric gole izin vermedi.
70. dakikada sağdan ceza sahasına giren Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş kontrol etti.
90+2 dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Aimbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?