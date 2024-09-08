Adana Demirspor Antalyaspor\'a Hazırlanıyor

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Antalyaspor ile Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA