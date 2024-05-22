Adana Demirspor - Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Adana Demirspor - Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Adana Demirspor - Başakşehir Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı. Kadın taraftarlara özel olarak gişeden alınacak biletler 10 TL olacak.

22.05.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başakşehir ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde 44 puanla 11. sırada bulunan Adana Demirspor ile 58 puan ile 4. sırada yer alan Başakşehir mücadelesi 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacağımız Başakşehir maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta, yalnızca gişeden alımlarda kadın taraftarlarımıza tüm biletler 10 TL olacaktır" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 200 TL, kale arkaları alt 150TL, kale arkaları üst 100 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 200 TL, güney balkon 130 TL" - ADANA

Kaynak: İHA

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