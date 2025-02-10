Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti

Bedirhan Durak, sosyal medyadan istifasını duyurdu. Kulübün yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

10.02.2025 09:34
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Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

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