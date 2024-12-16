Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

16.12.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonu)

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına giren Can Keleş'in içeriye gönderdiği topu Rafa Silva'dan önce araya giren Maestro uzaklaştırdı.

58. dakikada Beşiktaş'ta ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vurdu kaleci Deniz Dönmezer topu kornere çeldi.

72. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak istedi. Al Musrati'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arka Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, (Tayfun Aydoğan dk. 81), Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Ozan Demirbağ dk. 90), Ali Yavuz Kol, (Bünyamin Balat dk. 90), Abat Aimbetov, (Florent Shehu dk.81)

Yedekler: Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, (Baktiyor Zaynutdinov dk. 46), Salih Uçan, (Joao Mario dk.85), Al-Musrati, Can Keleş, (Mustafa Hekimoğlu dk. 73), Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, (Ernest Muçi dk. 46), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Goller: Yusuf Barası (dk. 31), Abat Aimbetov (dk. 39) (Adana Demirspor), Al-Musrati (dk.72) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Yerel Haberler, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.