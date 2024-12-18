Adana Demirspor, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı Yendi

Adana Demirspor, Beşiktaş\'ı Yendi

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı; Türkmen birlik vurgusu yaptı.

18.12.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Adana Demirspor'un sportif direktör Muhammed Türkmen, "Bu galibiyetle inşallah Adana Demirspor hak ettiği yerlere gelecek. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir Adana Demirspor olacak." dedi.

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncuları Maestro'nun, Beşiktaş maçın devre arasında hastalığı bulunan 17 yaşındaki kardeşinin vefat ettiğini öğrendiklerini söyledi. Maestro'nun buna rağmen maça devam etmek istediğini ifade eden Türkmen, bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Türkmen, Adana Demirspor camiasının büyüklüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor'un birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Yaşanan bu süreçten sonra da inşallah birlik ve beraberlik sağlanır. Adana Demirspor camiası asla pes etmez, asla hiç bir şeyden vazgeçmez, kendisini de bulacaktır. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla zaten o mücadeleyi sürdürüyor. İnşallah bu galibiyetle beraber yol yürüyüşümüz hızlanır."

"Asla pes etmeyen bir Adana Demirspor olacak"

Sezon başından beri çok maçta iyi performans gösterdiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında sezon başından beri gösterdiğimiz mücadelenin yansıması ve karşılığını aldığımız bir galibiyet oldu. Bu yüzden ben bu galibiyeti bekliyordum. Oyuncularımıza sezon başından beri güveniyoruz, bunu hissediyorlar. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadık, kırılmalar oldu. Bu galibiyetle inşallah Adana Demirspor hak ettiği yerlere gelecek. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir Adana Demirspor olacak."

Kalecileri 16 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in Beşiktaş maçındaki performansına da değinen Türkmen, şunları kaydetti:

"Deniz bizim yatırım oyuncularımızdan bir tanesi. Çok genç ancak yaşına karşın yeteneği, karar alma ve anları iyi oynama konusundaki becerisi Beşiktaş karşısında çok fark yarattı. Çok iyi bir performans gösterdi. Zaten ondan bunu bekliyorduk. Güvendiğimiz için de hem yönetim hem teknik heyet olarak arkasında durduk. Deniz, Türk futbolunun gelecek A Milli Takım havuzunda oynayabilecek isimlerden biri. Bu anlamda Beşiktaş maçında bizim için çok kıymetli, çok güzel bir performans gösterdi."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.