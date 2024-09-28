Adana Demirspor Bodrum FK ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak.
Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında galibiyet arayacak.
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