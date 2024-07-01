Adana Demirspor, Bolu kampına başladı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Bolu kampına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Bolu kampına başladı. Süper Lig'de geçen sezonu 44 puanla on ikinci sırada tamamlayan mavi-lacivertli ekip, 22 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan Adana Demirspor, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayarak Adana'ya dönecek.

01.07.2024 09:50
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Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Bolu kampı başladı. Mavi-lacivertli ekip 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puanla on ikinci sırada tamamlayan mavi-lacivertli ekipte 2024-2025 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Nedim Askeri'nin yönetimindeki ilk idmanla Bolu'da başladı. Adana Demirspor, 22 Temmuz'a kadar Bolu kampına devam edecek ve sezon hazırlıklarının ikinci etabına 23 Temmuz'da İtalya'da devam edecek. Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayıp Adana'ya dönecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Bolu kampına başladı - Son Dakika

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