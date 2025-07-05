Adana Demirspor\'da Koray Palaz Dönemi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı.
Trendyol Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki Koray Palaz ile anlaştı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - ADANA
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