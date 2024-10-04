Adana Demirspor'da Taraftar Protestosu - Son Dakika
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Adana Demirspor'da Taraftar Protestosu

Adana Demirspor\'da Taraftar Protestosu

Şimşekler Grubu, kötü gidişat nedeniyle başkan Sancak'ı kulüp tesislerinde protesto etti.

04.10.2024 22:06
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Adana Demirspor'un kötü gidişatını nedeniyle mavi-lacivertli ekibin taraftar grubu olan "Şimşekler" başkan Murat Sancak'ı protesto ederek kulüp tesisleri önünde 'Ya hallet ya devret' diyerek tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor 7 haftada sadece 1 puan alarak 19. sıraya demir atmış durumda. Mavi-lacivertli ekibin taraftar grubu olan "Şimşekler" kötü gidişata dur demek kulüp tesislerine yürüdü.

Adana Demirspor tesisleri önünde Çevik Kuvvet polisleri adeta etten duvar örerek taraftarların olası bir saldırısına karşı yoğun önlem aldı.

"Adana Demirspor başkanlığı kutsal bir makam"

Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, tesis önünde yaptığı açıklamada, "Bizler Adana Demirspor'u sosyal medya üzerinde değil liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Adana Demirspor başkanlığı yapmak binlercemizin hayali hepimiz için kutsal bir görev. Bu görevde kim varsa her zaman hakkını vermeli, Adana Demirspor Başkanlığı önemli bir makam, göreve gelen bu görevi en iyi şekilde yapmalı. Bu asli bir görev olmalı bu makamda olan kişi başkanlık için oturduğu koltuğun ağırlığını fark etmeli ve kimseyle sürtüşmemeli. Nispet yapmamalı, saygınlığını korumalı" diye konuştu.

"Ya hallet ya devret Sayın Sancak"

Kulüp çalışanlarının aylardır maaşlarını alamadığı bir ortamda herhangi bir çözüm sürecinin bulunmadığını belirten Zeybek, "Bizler olayların kişiselleştirilmesini istemiyoruz. Fakat göz göre göre de camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır bu haykırış bir süre daha bu şekilde devam ederse cami olarak daha fazla sakin kalacağımızı görmekteyiz. Sürecin bir isyana dönüşmesi kimseye fayda sağlamaz. Derhal ve ivedilikle burada bulunma amacımızı hatırlatır nitelikte sayın başkana çağrımızı yeniliyoruz. ya hallet ya devret Sayın Sancak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Taraftar Protestosu - Son Dakika

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