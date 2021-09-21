Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
21.09.2021 16:41
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Deplasman ekibinde Balotelli ve Belhanda sıkıntısı yaşanıyor. Belhanda ve Akintola kesin olarak forma giyemeyecek. Balotelli'nin ise durumu şüpheli. Yıldız futbolcu yüksek ihtimalle riske edilmeyecek. Diğer taraftan Gökhan İnler'in de kadroda olması beklenmiyor.
Adana Demirspor'da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıktı. Akintola ve Belhanda'dan kötü haber geldi. Bu iki futbolcu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Mario Balotelli de dizindeki sıkıntı nedeniyle ilk 11'de olmayabilir.
YENİ HOCAYA SIKINTI
Adana Demirspor'daki ilk maçında Rize'ye karşı 3-1'lik galibiyet alan Montella Beşiktaş'a karşı yedek ağırlıklı kadrosuya saha çıkacak. Gökhan İnler'in de durumu riskli. 4 önemli futbolcunun yokluğu Adana Demir'e zorluk yaşatacak.
Son Dakika 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:38 Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi 17:31 Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar 17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu 17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor 17:10 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor