Adana Demirspor'dan 24 puan silindi, yeni sezona eksi başlayacak
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a dört dosyadan toplam 24 puan silme cezası verdi. TFF'nin açıklamasına göre Adana ekibi, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana ekibine toplam dört dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek.
Kaynak: AA
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