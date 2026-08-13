Adana Demirspor'dan Belediye'ye Tepki - Son Dakika
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Adana Demirspor'dan Belediye'ye Tepki

Adana Demirspor\'dan Belediye\'ye Tepki
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Başkan Zeybek, Belediye'nin destek eksikliğine ve personel çekme tehdidine karşı çıktı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Ertan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kulüpte görevlendirilen 10 personelin geri çekileceği iddiasına tepki gösterdi.

Zeybek ve mavi-lacivertli takımın taraftarları, Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Bazı taraftarlar, belediyenin girişine bariyer yerleştirilmesine tepki gösterdi.

Taraftarların bariyerleri kaldırmasının ardından açıklama yapan Zeybek, takımın tarihinin en kötü günlerini yaşadığını belirtti.

Zeybek, kulübü ayakta tutmanın yalnızca taraftarların çabasıyla mümkün olamayacağını ifade etti. Şehrin yöneticilerinden bekledikleri desteği göremediklerini anlatan Zeybek, şöyle konuştu:

"Diğer şehirlerde kulüplere yapılan yardımları örnek olarak sunduk. Bu şehirlerde yapılıyorsa 'Adana'da neden yapılmıyor?' dedik. Bu haklı isteğimizi geri çevirdiler. Bununla da kalmayıp tesiste görevlendirilen 10 personeli geri çekmekle tehdit ettiler. Adana Demirspor'a 10 personeli şu anki yönetim çok görüyor. Adana Demirspor'a 8 ayda 2 milyon vermişler, sanki takımın tüm borcu kapandı."

Taraftarların kulübü yaşatmak için elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Zeybek, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şehri yönetenlerden de takıma sahip çıkılmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'dan Belediye'ye Tepki - Son Dakika

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