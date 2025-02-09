Adana Demirspor'dan Galatasaray Maçında Çekilme Açıklaması

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Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, Galatasaray maçında sahadan çekilmesiyle ilgili olarak, "MHK'ye yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta mücadele etti. Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, "Murat Bey daha kapsamlı bir açıklama yapar. MHK'ye yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil. Murat Bey'in talimatıyla çekildik" diye konuştu. - İSTANBUL