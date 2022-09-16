Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı

16.09.2022 14:58

Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına giden Mario Balotelli gider gitmez saha dışı görüntüleri ile konuşulmaya başlandı. Balotelli'nin bir bar çıkışı iki kadınla sarhoş görüntülenmesi üzerine, akıllara daha dün açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum." sözleri geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Adana Demirspor Başkanı Mustafa Sancak, yaptığı açıklamalarda Mario Balotelli'nin başa çıkılması zor bir oyuncu olduğuna dikkat çekmişti. Daha önce karıştığı saha dışı olaylarla reçetesi kabarık olan Gana asıllı İtalyan futbolcunun, yeni takımı Sion için yerleştiği İsviçre'de bir bar çıkışında zorlukla yürürken görüntüleri ortaya çıktı.

BAR ÇIKIŞI ZORLUKLA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana Demirspor'dan geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, daha ilk günlerden saha dışı görüntüsüyle gündem oldu. Bir bar çıkışında görüntülenen golcü futbolcu, aldığı aşırı alkolün etkisiyle başkalarının yardımı olmadan yürüyemedi.

Çılgın çocuk Mario Balotelli, kameralara fena yakalandı!

MURAT SANCAK HAKLI ÇIKTI

Çok kısa bir süre önce Sion'a transfer olan Balotelli hakkında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion'da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin üzerinden çok bir zaman geçmeden Mario Balotelli'nin ortaya çıkan görüntüleri görenlere 'Murat Sancak haklıymış.' dedirtti.

"SEZONU SION'DA BİTİREMEZ"

İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy ise görüntüleri çıkan Mario Balotelli için sert açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız hakkında konuşan Bregy, "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez." diye konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık SPOR Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık

Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Murat Sancak 'Ben demiştim' diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Trabzonspor KAP'a bildirdi, Abdullah Avcı 3 sezon daha kalacak!
15:26 Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi
15:19 Boşanma aşamasındaki eşiyle çocuklarını rehin alan kocadan skandal sözler: Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim
15:16 2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı
14:56 Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti!
14:58 Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı
14:58 Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı
14:09 Lise müdürü kendisine özel tuvalet mi yaptırdı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü önce "sehven" dedi, sonra müfettişleri görevlendirdi
14:03 Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti!
13:29 Motorine büyük indirim! Beklenen fiyat araç sahiplerini mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 15:48:50. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement