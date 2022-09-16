Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Adana Demirspor Başkanı Mustafa Sancak, yaptığı açıklamalarda Mario Balotelli'nin başa çıkılması zor bir oyuncu olduğuna dikkat çekmişti. Daha önce karıştığı saha dışı olaylarla reçetesi kabarık olan Gana asıllı İtalyan futbolcunun, yeni takımı Sion için yerleştiği İsviçre'de bir bar çıkışında zorlukla yürürken görüntüleri ortaya çıktı.

BAR ÇIKIŞI ZORLUKLA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana Demirspor'dan geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli, daha ilk günlerden saha dışı görüntüsüyle gündem oldu. Bir bar çıkışında görüntülenen golcü futbolcu, aldığı aşırı alkolün etkisiyle başkalarının yardımı olmadan yürüyemedi.

MURAT SANCAK HAKLI ÇIKTI

Çok kısa bir süre önce Sion'a transfer olan Balotelli hakkında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion'da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin üzerinden çok bir zaman geçmeden Mario Balotelli'nin ortaya çıkan görüntüleri görenlere 'Murat Sancak haklıymış.' dedirtti.

"SEZONU SION'DA BİTİREMEZ"

İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy ise görüntüleri çıkan Mario Balotelli için sert açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız hakkında konuşan Bregy, "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez." diye konuştu.