Adana Demirspor'dan sahadan çekilme ile ilgili açıklama

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Adana Demirspor, maçın 33'üncü dakikasında sahadan çekildi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sahadan çekilme nedenleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor, sahadan çekilmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun 12'nci dakikada aleyhlerine verilen penaltı kararının ardından VAR'ın çağrılmaması olarak bildirildi. VAR'dan çağrılma olmayınca Federasyon Başkanı aranarak kendilerine sahadan çekilme kararının bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kararımız 4'üncü hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı. Bu karar; sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir" denildi.

Hakem hatalarına karşı büyük bir sabır gösterdiklerini ancak, adil olmayan, hatalı ve yanlı kararlar artarak devam ettiğinin savunulduğu açıklamada, "Adil olmayan, yanlı ve taraflı hakem kararları bizlere karşı değil; Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) karşı sistemli şekilde yapılan operasyonlardan ibarettir. MHK ve TFF'ye yönelik bu müdahaleler, hakem hatalarını olağan bir durum haline getirmiş ve futbolumuzun temiz kalmasını engellemiştir. Defalarca kez yanlı ve skandal kararların önüne geçilmesine yönelik kulüplerin serzenişleri yok sayılmış, futbolumuzun adaleti engellenmiş, TFF'ye ve MHK'ye hedef alınan operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bugün de bu operasyonların bir tanesini yaşadık. Bugün yaşananlar, yalnızca Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin açık bir göstergesidir. Bugün aldığımız bu kararın, Galatasaray Kulübü'ne ve camiasına yönelik olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Galatasaray gibi büyük bir kulübün, maçın 12'nci dakikasında kasten ayağını takarak verilen bir penaltı kararına ihtiyacı olmadığı açıktır. Böylesine skandal kararlar, futbolun rekabet ruhuna ve adalet ilkesine ağır darbe vurmaktadır. Tüm bu düşüncelerimize ve yaklaşımımıza rağmen Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Sayın Metin Öztürk ve Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk'un maç sonrası açıklamalarını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna bildiririz' ifadelerine yer verildi.

'HAKSIZLIKLARIN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk'ün, Adana Demirspor hakkında dile getirdiği cümlelerin de eleştirildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

"Kastını aşmış ve bir takımın iç işleyişine karışma cüretini göstererek haddini de aşmıştır. Sayın Fatih Terim'den sonra Galatasaray tarihine ismini altın harflerle yazdırmasını beklediğimiz Sayın Okan Buruk hocanın ise futbolcumuza karşı kendisine yakışmayan hareketlerle, adeta futbolcumuzu azarlayan tavırlarıyla talimat verircesine dikkat çeken jest ve mimikleri centilmenlikten uzak ve sportifliğe aykırı görüntüler sergilemiştir. Sayın Okan Buruk'u bundan sonraki süreçte sahalarda beden diline dikkat etmeye ve herkesin sevgisini kazanmaya davet ediyoruz. Bugünkü maç sonrası Galatasaray Kulübü'nden beklentimiz şu olurdu; Galatasaray Kulübü'nün haksız bir penaltıya ihtiyacı olmadığını, bu anlamda böyle bir penaltıya mahal veren hareketlerinden sonra tiyatrocu futbolcularına ceza vererek kadro dışı bıraktıklarını açıklamalarını beklerdik. Böyle bir tutum ile tüm futbol dünyası tarafından ayakta alkışlanabilirlerdi. Ayrıca hem Sayın Öztürk, hem de Sayın Buruk'un, adeta mavi boncuk dağıtırcasına üstten bir bakış açısı ile Adana Demirspor taraftarları ve futbolcularına yönelik söylemlerini samimi bulmuyoruz. Adana Demirspor kurulduğu tarihten itibaren hem taraftarı, hem futbolcuları hem de yönetimi ile bir bütün olarak dik duruşu ile tüm haksızlıkların karşısında durmuştur. Adana Demirspor toplumsal ve sosyal olaylarda haklının yanında yer alarak her dönemde gündemde olmuştur. Adana Demirspor'un bugün bulunduğu duruma dikkat çekerek, Adana Demirspor'un bir oyunun içinde olduğunu ima etmek Galatasaray gibi güzide bir takımın yöneticilerine yakışmamıştır. Galatasaray yönetiminin bu talihsiz söylemlerini bir kez daha kınıyor, tekrarlanmaması hususunu temenni ediyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunun içine sürüklendiği bu çarpık düzenin bir parçası olmayı reddetmektedir. MHK ile TFF'yi yıpratmaya yönelik müdahalelerin durdurulmasını talep ediyoruz. Haksızlığa, adaletsizliğe ve sistematik yanlışlara boyun eğmeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Aldığımız bu kararın bir milat olmasını; haksızlıkların artık son bulmasını temenni ediyoruz. Kulübümüz ve camiamız ile ilgili verilecek her türlü cezaya razı olduğumuzu belirtir; Türk futbolunun temiz, adaletli ve onurlu mücadelelerin olduğu yeşil sahalara kavuşmasını dileriz. Hak edenin kazandığı, adaletin hüküm sürdüğü bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir. Son olarak; Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına ise tavsiyemiz şudur: Bu yapı ile mücadele etmek sizin görevinizdir. Kurul üyeleri bu görevinizi sonuna kadar yerine getireceğiniz inancı ile sizleri yönetime getirmiştir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek Türk Futboluna, bu ülkeye ve sizlere oy verenlere borcunuzdur. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğinize ve bu mücadeleden kaçmayacağınıza inanmak istiyoruz."