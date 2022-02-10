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Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet - Son Dakika

Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet

10.02.2022 11:31
Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada ligin en heyecan verici takımının Adana Demirspor olduğuna ilişkin paylaşım yapan komedyen Ata Demirer'i kente davet etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medyada ligin en heyecan verici takımının Adana Demirspor olduğuna ilişkin paylaşım yapan komedyen Ata Demirer'i kente davet etti.

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net" ifadelerini kullandı. Demirer'in bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildiği gibi Adana Demirspor Kulübü'nün de ilgisini çekti.Kulübün sosyal medya hesabı tarafından Demirer'in paylaşımı alıntılanarak "En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle" denildi.


Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ata Demirer, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'dan ünlü komedyen Ata Demirer'e davet - Son Dakika
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