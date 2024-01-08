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Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'nın sakatlık açıklaması - Son Dakika
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Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'nın sakatlık açıklaması

Adana Demirspor, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Adana Demirspor\'dan Yusuf Sarı\'nın sakatlık açıklaması
08.01.2024 - 21:56,
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Adana Demirspor, milli futbolcu Yusuf Sarı'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastanede yapılan MR görüntülemesiyle ilgili bilgilendirmede bulunarak oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Adana Demirspor'un, deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanan Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01.2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülemesi 08.01.2024 tarihinde Medical Park Adana Hastanesi'nde yapılmıştır. Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." - ADANA

Kaynak: İHA
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