Adana Demirspor-Elazığspor maçını İstanbul hakemi Safa Yılmaz yönetecek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 2. Haftası'nda cumartesi günü oynanacak Adana Demirspor-Seza Çimento Elazığspor karşılaşmasını İstanbul bölgesi klasman hakemlerinden Safa Yılmaz yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. Hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı. Yapılan atamalara göre, cumartesi günü Yeni Adana stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Adana Demirspor- Seza Çimento Elazığspor karşılaşmasını İstanbul bölgesi klasman hakemlerinden Safa Yılmaz yönetecek

Hakem Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise İstanbul Bölgesi'nden Uğur Aydoğdu ile Ali Gün yapacak.

Karşılaşmada Sinop bölgesinden klasman hakemi Erdal Yılmaz ise 4. Hakem olarak görevlendirildi.