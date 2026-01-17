Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig'e damga vuran, gösterdiği performansla Avrupa'da ülkemizi temsil eden Adana Demirspor'un son iki sezonda yaşadığı kötü süreç devam ediyor.
Genç oyuncularıyla mücadele eden Adana Demirspor, 1. Lig'den küme düştü. Aldığı puan cezaları nedeniyle -28 puanda olan Akdeniz temsilcisinin, ligin bitimine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, küme düşmesinin netleşmesiyle birlikte gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor eriyor! Bitime 17 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?