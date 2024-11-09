Adana Demirspor - Eyüpspor Maçında İlk Yarıda Gol - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor - Eyüpspor Maçında İlk Yarıda Gol

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarı 1-0 konuk ekip lehine sona erdi.

09.11.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Thiam, topu kafayla altıpasa indirdi. Yerden seken topu Ahmed Kutucu voleyle ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada çalımlarla ceza sahasına Yusuf'un yaptığı plase vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Arda Kurtulan'ın ortasında Ali Yavuz Kol'un gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

36. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol'un sert şutunda top kaleye paralel gitti ve taca çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Narinç, Hüseyin Aylak

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

Yedekler: Deniz Eren Dönmezler, Alioui, Manev, Aymbetov, Burhan Ersoy, Shehu, Ozan Demirbağ, Nourani, Osman Kaynak, Fougeu

Teknik Direktör: Serkan Damla

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Caner Erkin, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 9) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet, Semih (Adana Demirspor), Robin (Eyüpspor) - ADANA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Yerel Haberler, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor - Eyüpspor Maçında İlk Yarıda Gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:43:57. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor - Eyüpspor Maçında İlk Yarıda Gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.