Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ADANA
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan 8 adet gümrük kaçağı lüks otomobil motoru ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilecek bayrak futbolunun Türkiye'deki ilk resmi organizasyonu İstanbul'da düzenleniyor. Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada 24 takım mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan federasyon başkanı, bayrak futbolunun gelecekteki başarılarını vurguladı. Sporcu Berfin Köse ise heyecanlarını dile getirerek, bayrak futbolunun popülerliğinin artacağını belirtti.
Muğla'yı temsil eden Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. İki maçı da kazanan takım, puanını 6'ya çıkardı ve Türkiye Şampiyonluğu için umutlandı.
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İzmir'e yolculuk eden takım, zorlu maçta 3 puan hedefliyor. Ligde 13. sırada bulunan Bilecik Spor Kulübü, ev sahibi ekip ise 12. sırada yer alıyor.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumu hakkında görüşlerini dile getirdi. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç hakkında da konuşan Ilıcalı, Koç için ''İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider'' dedi. Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.
Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi, ilçedeki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, rölyef kursunda eğitim alan 15 kursiyerin hazırladığı ele emeği eserler sergilendi ve satışa sunuldu. Açılışa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olan 15 yaşındaki Ediz Gürel'i makamında ağırladı. Başkan Aktaş, Ediz ile gurur duyduklarını belirterek Bursa'nın sporda, sanatta ve kültürde başarılı isimler çıkardığını söyledi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Tenis Grup müsabakaları başladı. 17 ilden 115 sporcunun yer aldığı müsabakalarda 12 kız ve 11 erkek takım, 16 Mart Pazartesi gününe kadar mücadele edecek. Demirci'nin yanı sıra Adana, Erzincan, Gaziantep ve İstanbul'daki grup müsabakalarında dörder takım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki final mücadelesinde oynamaya hak kazanacak. Turnuvaya katılan sporcular, Demirci'nin spor altyapısını tanıtma fırsatı bulurken, hedeflerini iyi bir derece elde etmek olarak belirttiler.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularıyla birlikte iftar programında bir araya geldi. Çetinkaya, genç sporcuların ufkunu genişletecek projeler için hazır olduklarını belirterek, sporun ilimizde yeniden canlanması adına hazırladıkları projelerin genç sporcular tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Leonardo Bonucci'yi İtalya Serie A ekibi Genoa transfer etmek istiyor.
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