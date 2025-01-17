Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Mavi-lacivertliler, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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