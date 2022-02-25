Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

25.02.2022 23:08
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella,"Rakibimiz berabere kaldı diye çok mutluydu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella,"Rakibimiz berabere kaldı diye çok mutluydu. Bu demek oluyor ki Adana Demirspor'dan korkmaya başladılar. İyi bir noktaya geldik." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, verdikleri mücadele ve performanstan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Futbolcularının sonuna kadar maçı kazanmak istediğini dile getiren Montella, rakiplerinin çok dengeli olduğunu ve ara transferi iyi değerlendirdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanamadığınızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldı diye çok mutluydu. Bu demek oluyor ki Adana Demirspor'dan korkmaya başladılar. İyi bir noktaya geldik. Bu tarz maçlar anlık gelişen aksiyonlarda skoru değiştiren maçlar. Biz bu aksiyonlara girdik maalesef atamadık. O yüzden üzgün olmamamız lazım. Verdiğimiz performanstan da mutlu olmamız gerekiyor."

Bir gazetecinin "Orta sahaya farklı kurguyla çıktınız? Beklediğiniz performansı alabildiniz mi?" sorusuna Montella, bazen değişiklik yapmanın takıma iyi geleceğini vurguladı.

Geniş bir kadroya sahip olduklarını hatırlatan Montella, bazı futbolcuların nefeslenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Montella, "Soyunma odasını elinizde tutmanız gerekiyor. Bu değişiklikler bütün futbolculara iyi gelecektir. O yüzden her hangi bir şey söylemiyorum. 25 futbolcuya sahibiz. Hepsi farklı farklı özelliklerde ve rakibe göre değiştirilebilecek şekilde geniş kadroya sahibiz. O yüzden futbolcuların üzülmemesi, daha çok motive olması gerekiyor." dedi.

Montella, Avrupa hedefi ile ilgili soru üzerine ise kendi hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve şu ana kadar da bunu netleştirdiklerini söyledi. Montella, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki maçlar için hedefler var. Onları da başarabilmek için aynı bu maçta olduğu gibi son dakikaya kadar kazanmaya çalışmak ve sürekli gelişmek. Ondan sonra da tabii ki adım adım ilerlememiz gerekiyor. Ligin sonunda nerelere gelebileceğimizi göreceğiz. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Her şeyimizi verdik sahada, istediğimiz futbolu da gösterdik ama sonuca bağlayamadık tek üzüntümüz bu olabilir."

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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından Montella: 'Rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor' Montella: 'Rakipler Adana Demirspor'dan korkuyor'

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika


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