Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi

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Serhan TÜRK/İSTANBUL, SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Galatasaray- Adana Demirspor maçında Adana Demirsporlu futbolcular, maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ederken 33'üncü dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Maç sonrası konuşan Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maçtan çekilme kararını, "MHK'ye yapılan bir tepki, Galatasaray'la alakalı değil' şeklinde açıkladı Korkmaz ayrıca talimatın Murat Sancak'tan geldiğini söyledi.