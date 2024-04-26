Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Portekizli Andre Narciso - Son Dakika
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Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Portekizli Andre Narciso

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR\'ı Portekizli Andre Narciso

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olarak Portekizli Andre Narciso görevlendirildi. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

26.04.2024 12:16
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturacak. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Portekizli Andre Narciso - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR'ı Portekizli Andre Narciso - Son Dakika
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