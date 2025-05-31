Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik

Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik
31.05.2025 22:29
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Süper Lig'de Adana Demirspor, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktörler maçın ardından değerlendirme yaptı.

SÜPER Lig'in 38'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Dadaloğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi bir ailenin parçası gibi hissettim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım. Sezon sonunda ligden düşsek bile futbol camiasının alkışladığı, takdir ettiği bir takım olacağımızı söylemiştim. Bu duruşu sahada gösterdik. Oyuncu grubum her şeye rağmen inanılmaz bir özveri gösterdi. Antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzlerini verdiler. Yaşları ne olursa olsun, bugün sahada 17 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım vardı. Bu oyuncular Adana Demirspor'un geleceği. Sağlık ekibinden mutfağa, idari kadrodan şoförlere kadar herkes çok büyük emek verdi. Hiçbir zaman bahane üretmeden çalıştılar" diye konuştu

'BU KÜLÜPTE SON MAÇIMDI'

Adana Demirspor ile son maçı olduğunu aktaran Mustafa Alper Avcı, "Bu benim kulüpteki son maçımdı. Dört ay boyunca teknik ekibimle birlikte özverili bir çalışma yürüttük. Bu süreçte bana güvenen yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Bedirhan Durak'a teşekkür ediyorum. Kulübün geleceği için camianın birbirine sahip çıkması gerekiyor. Bugün birçok genç oyuncu ilk kez forma giydi. Bu çocuklar sadece Adana Demirspor'un değil, Türk futbolunun da geleceği. Dört ay boyunca güzel bir tecrübe yaşadık. Her şeye rağmen bu kulüpte kendimi bir ailenin parçası gibi hissettim" dedi.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Sezonun bitişinde çocukları konsantre etmek çok zor. Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarı maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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