Adana Demirspor, Hatayspor’a 5-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Hatayspor’a 5-0 Yenildi

Adana Demirspor, Hatayspor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası belirsizlikler üzerinde durdu.

17.05.2025 22:30
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SÜPER Lig'in 36'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin mücadeleyi değerlendirdi.

Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem oyunu geliştirme hem de oyuncuların bireysel gelişimi için mücadele veriyoruz. Ancak diğer tarafta kulübün içinde bulunduğu belirsizlik, önümüzdeki sezonun planlaması açısından bizim adımıza bu maçı oldukça gerçekçi bir senaryoya dönüştürdü. Bu karşılaşma, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek iki takımın oyunu gibiydi. Hem kendi adımıza öz eleştiri yapmalı hem de oyuncularımızın gelecekte nerede durması gerektiği konusunda bu maç bize bir yol haritası sundu" diye konuştu.

'KONUŞSAM DİL RAZI DEĞİL, SUSSAM GÖNÜL RAZI DEĞİL'

Gelecek sezon için atılması gereken adımların bir an önce belirlenmesi gerektiğini söyleyen Avcı, "Bu belirsizlik ortamında artık nerede olmamız gerektiğini ya da nerede olmamamız gerektiğini sorgulamak zorundayız. Yönetim kuruluyla en kısa sürede bir görüşme yapacağız. Çünkü bu durumun çok net şekilde çözülmesi gerekiyor. Bugün sahada yedek kulübesinde sadece 3 oyuncu ve 2 kaleci vardı. Bu da kadro derinliğindeki yetersizliği açıkça gösteriyor. Altyapıdan A takıma destek sağlayacak U19 ve U17 takımlarımızın durumu da ne yazık ki iyi değil. Tüm bu tabloya bakıldığında 'Konuşsam dil razı değil, sussam gönül razı değil' diyorum. Ama artık konuşulması gereken çok şey var" dedi.

'GELECEK SEZON İÇİN DOĞRU PLANLAMA YAPILMALI'

Avcı, kulübün yeniden yapılanması gerektiğini vurgularken, tüm organizasyonun masaya yatırılması gerektiğini aktardı. Avcı "Burada oyuncuların performansı, yapılanma, organizasyon, tüm süreçler sorgulanmalı. Sahadaki oyuncuların reaksiyonu da dahil olmak üzere her şey yeniden değerlendirilmek zorunda. Ama en önemlisi, kulübün içinde bulunduğu bu belirsizlik bir an önce sona ermeli. Gelecek sezon için doğru bir planlama yapılmalı. Çünkü Adana Demirspor büyük bir camia ve bugünkü gibi bir görüntüyü hak etmiyor. Ne sonuç ne oyuncuların hali ne de teknik ekibin durumu böyle olmamalıydı. Sorgulanacak çok şey var; oturup konuşmalı, tartışmalı ve gerekirse kavga ederek önümüzdeki sezonun yol haritasını birlikte belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, oyuncularının gösterdiği çabadan memnun olduğunu ifade ederek, "Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarda ve sezonlarda başarılar diliyorum. Benim için bu maçta skorun ötesinde, oyuncularımın maça tutunmaları, istekli ve arzulu olmaları daha önemliydi. Maçın başından sonuna kadar oyunu yönlendiren taraf bizdik. Kalan son iki maçımızı da aynı şekilde tamamlamak istiyoruz. Genç oyuncularımıza süre vermeye devam edeceğiz. Acele etmeye gerek yok, onların da zamanı gelecek. Zamanı geldiğinde tüm oyuncularımıza fırsat vermeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Hatayspor’a 5-0 Yenildi - Son Dakika

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