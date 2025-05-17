Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
56. dakikada ceza sahasında Burhan Ersoy'un topa elle müdahalesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı vermesinin ardından beyaz noktanın başına geçen Fernandes meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4
61. dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-5
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak (Ali Arda Yıldız dk. 74), Osman Kaynak (Fougeu dk. 46), Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ (Aksel Aktaş dk. 46), Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi
Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama (Yiğit Ali Buz dk. 58), Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi (Abdulkadir Parmak dk. 58), Fernandes, Boutubba (Bamgboye dk. 64), Görkem Sağlam (Baran Sarka dk. 74), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 64)
Yedekler: Visar Bekaj, Selimcan Temel, Diack, Cengiz Demir, Ersin Aydemir
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Boutabba (dk. 11 ve 61), Okoronkwo (dk. 26 ve 38), Fernandes (dk. 56) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Aksel, Tayfun (Adana Demirspor), Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor) - ADANA
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Hatayspor'a Gözyaşı: 0-5 - Son Dakika
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