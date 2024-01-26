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Adana Demirspor - Hatayspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Adana Demirspor - Hatayspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Hatayspor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ise çeşitli tribünler için belirlendi.

Adana Demirspor - Hatayspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
26.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:24
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Hatayspor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, A. Hatayspor 'u ağırlayacak. Ligde 31 puan ile 7. sırada bulunan Adana Demirspor ile 22 puan ile 16. sırada yer alan Hatayspor'un mücadelesi 27 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Adana Stadyumu'nda 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacağımız A. Hatayspor maçının biletleri dün saat 19.40'ta satışa çıktı. Yalnızca gişeden alımlarda geçerli olmak üzere, kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza tüm tribünlerde maç biletleri 50 TL olacaktır. Bilet satışları kademeli olacaktır, alt tribünlerde bilet tükenmesi durumunda üst tribünler de satışa açılacaktır" denildi.

Maç biletinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 100 TL, batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 80 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 150 TL" - ADANA

Kaynak: İHA
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