Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa\'ya 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Balotelli'nin pasıyla yayın üzerinden sola doğru hareketlenen Yusuf Sarı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazda sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Emre topu çıkarmayı başardı.
57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-3
61. dakikada sağdan son çizgiye inen da Costa, içeriye doğru hareketlenip kaleciyi geçmek istedi ancak Magomedaliev son anda uzanıp topu kazandı.
75. dakikada Mendouza, çaprazdan sol ayağının üstüyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
80. dakikada Yusuf Sarı, sol arka direğe doğru ortasını yaptı. Mendoza'nın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşu kaleci Ali Emre çıkardı. Dönen topa hareketlenen Yusuf Barasi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ali Emre bir kez daha çıkardı.
87. dakikada sağdan kullanılan korner sonrası ön direğe gelen topa Balotelli dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3
Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık
Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Yusuf Sarı dk. 46), Semih Güler, Cisse (Balotelli dk. 46), Mohammadi, Tayfun Aydoğan (Rodriguez dk. 46), Gravillion, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 83), Emre Akbaba, Mendoza, Aymbetov (Yusuf Barasi dk. 60)
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Manev, Ozan Demirbağ, Nourani, Fougeu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Emre Gedik dk. 73), da Costa ((Ngoy dk. 81) (Sadiku dk. 90+4))
Yedekler: Erol Karaman, Melih Akyüz, Za, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Fall (dk. 29), Aytaç Kara (dk. 32), Hajradinovic (dk. 57) (Kasımpaşa), M. Balotelli (dk. 87) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Gravillon, Mohammadi, Semih Güler, Nani (Adana Demirspor), Winck, Ali Emre, Ben Ouanes (Kasımpaşa) - ADANA
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