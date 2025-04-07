Adana Demirspor, Kayserispor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Kayserispor'a 2-0 Yenildi

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor'a kendi sahasında 2-0 mağlup oldu. Her iki takımın teknik direktörleri maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

07.04.2025 16:11
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SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor'un kendi sahasında Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maç sonu basın toplantısında 2-0'lık galibiyeti alan oyuncularını kutladı. Kolay bir maç olmadığını aktaran Jakirovic, "Aslında belki de insanlar kolay maç olmasını istiyordu. Biz böyle olmayacağını biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bazı anlarda iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Önemli bir 3 puandı. Oyuncularımızı tekrardan tebrik ediyorum. İlk yarı fazlaca top kaybı yaptık. Rakibimizin bazı kontra atak fırsatları oldu. İkinci yarı daha kompakt oynamamız gerektiğini konuştuk. Takımımız ikinci yarı bunu gerçekleştirdi. Oyunu kontrol ettik. Önemli bir galibiyetti" diye konuştu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, mağlup oldukları maçın ardından yaptığı basın toplantısında takımda genç oyuncular olduğunu vurguladı. Genç oyuncuların gelişimine destek olmaları gerektiğini dile getiren Avcı, "Bugün gönül isterdi Adana Demirspor ruhuna uygun, daha önceki Avrupa mücadelesinde olduğu gibi takımın yanında olan taraftarın önünde coşkuyla oynamak. Bu çocukların ona ihtiyacı var. Destek olmadığı zaman maalesef yenen goller ve çok kırılgan yapı oyunu da etkiliyor. Bugün Osman'ın performansından çok memnunuz. Yusuf 17 yaşındaki ilk defa oynadı, kulüp için önemli oyuncu. Önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Kayserispor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika

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