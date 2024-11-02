Adana Demirspor Kayserispor ile Berabere Kaldı

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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım savunmasını doğru yaptık ve doğru durduk" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Oyunun geneline baktığımız zaman bundan önceki son iki haftada oyun anlamında topa sahip olan, pozisyon üreten ve iyi oynayan bir Adana Demirspor vardı. Takımımız son haftalarda tamamen tecrübe eksikliği, genç oyuncularımızın özgüven eksikliği iyi oynarken bile pahalıya patlamıştı. Bu hafta Kayserispor maçına hazırlanırken özellikle hem duran toplara çok çalıştık. Son haftalarda yediğimiz birçok gol duran toplardandı. Takım savunmasını doğru yaptık ve doğru durduk. Kaptığımız toplarda da geçişlerde iyi pozisyonlar ürettik. Gerçekten genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularımız saha da inanılmaz bir özveri ve mücadele örneği gösterdiler. Son dakikalarda da geçişlerde belki 3 puanı alabilirdik ama özgüvenimiz açısından iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ