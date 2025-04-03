Adana Demirspor, Kayserispor Maçına Hazır - Son Dakika
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Adana Demirspor, Kayserispor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Kayserispor maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı.

03.04.2025 21:46
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Kayserispor Maçına Hazır - Son Dakika

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