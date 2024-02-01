 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü oyuncu Abat Aymbetov ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

01.02.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü oyuncu Abat Aymbetov ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adana Demirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 22:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Kazakistanlı golcü Abat Aymbetov ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement