Adana Demirspor Konyaspor\'a 1-0 Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Adana Demirspor'da Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.
63. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan döndü.
77. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Vedat kornere çeldi.
78. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde
Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1
88. dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aymbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Slowik topu çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, (Nabil Alioui dk. 57), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Jovan Manev, (Tolga Kalender dk. 57), Tayfun Aydoğan, (Ozan Demirbağ dk. 80), Antonio Simao Muanza, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Abat Aymbetov dk. 70), Ali Yavuz Kol,( Mootaz Nourani dk. 70), Ardan Okan Kurtulan
Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme Haubert Sitya, Marka Jevtovic, Tunahan Taşçı, (Yusuf Erdoğan dk. 75), Oğulcan Ülgün, (Ufuk Akyol dk. 85), Pedrinho,( Danijel Aleksic dk. 85), Hamidou Keyta, (Louka Andreasen dk. 71), Umut Nayir, (Blaz Kramer dk. 85)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Filip Damjanovic, Melih İbrahimoğlu,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Marka Jevtovic (dk. 78) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Nikola Boranijasevic, Jakub Slowik, (Konyaspor) - ADANA
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