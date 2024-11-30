Adana Demirspor Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor Konyaspor'a 1-0 Kaybetti

Adana Demirspor Konyaspor\'a 1-0 Kaybetti

Adana Demirspor, Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Golü Jevtovic attı.

30.11.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Adana Demirspor'da Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

63. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan döndü.

77. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Vedat kornere çeldi.

78. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde

Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1

88. dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aymbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Slowik topu çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, (Nabil Alioui dk. 57), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Jovan Manev, (Tolga Kalender dk. 57), Tayfun Aydoğan, (Ozan Demirbağ dk. 80), Antonio Simao Muanza, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Abat Aymbetov dk. 70), Ali Yavuz Kol,( Mootaz Nourani dk. 70), Ardan Okan Kurtulan

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme Haubert Sitya, Marka Jevtovic, Tunahan Taşçı, (Yusuf Erdoğan dk. 75), Oğulcan Ülgün, (Ufuk Akyol dk. 85), Pedrinho,( Danijel Aleksic dk. 85), Hamidou Keyta, (Louka Andreasen dk. 71), Umut Nayir, (Blaz Kramer dk. 85)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Filip Damjanovic, Melih İbrahimoğlu,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Marka Jevtovic (dk. 78) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Nikola Boranijasevic, Jakub Slowik, (Konyaspor) - ADANA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.